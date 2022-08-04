Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE | Duy Beni yeni bölüm İZLE | Duy Beni izle

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 5. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 5. bölümünde neler yaşanacak? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 5. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 5. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 5. BÖLÜM KONUSU

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa'yı Ekim'e karşı iyice doldurur.Ozan'ın Bekir'den aldığı bir bilgiyle Ekim'in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür.

Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur.

Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

Gerçek Koleji'nde herkes birbiriyle savaş halindeyken,Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim'in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

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👉Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE