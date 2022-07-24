2018 yapımı aksiyon filmi 'Gökdelen' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını Gökdelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Gökdelen filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Gökdelen filmine dair detaylar...

Gökdelen (Skyscraper) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Gökdelen (Skyscraper) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Gökdelen (Skyscraper) detayları haberimizde...

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.