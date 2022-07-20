📺 Kara Tahta YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 14. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kara Tahta 14. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 20 Temmuz Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir'in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin'deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler.

Irmak, Yasemin'in sık sık Bekir'le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir'in yanında alır. Atlas ve Irmak'ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak'tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin'in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas'la paylaşmaz. Atlas, Irmak'ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.