📺 GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE

Yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk'ün oturduğu ve senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun yazdığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın 2. yeni bölümüne dair detaylar araştırılmaya başladı. Diziseverlerin heyecanla izlediği yeni bölümün detayları sorgulanmaya devam ederken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı son bölüm izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 26 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisine dair merak edilenler...

Yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk'ün oturduğu ve senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun yazdığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın 2. yeni bölümüne dair detaylar araştırılmaya başladı. Diziseverlerin heyecanla izlediği yeni bölümün detayları sorgulanmaya devam ederken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı son bölüm izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 26 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisine dair merak edilenler...

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GÜL MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır.

Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur. Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır. Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur. Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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