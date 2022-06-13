SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yarışmanın sıkı takipçileriyle buluştu. Peki, 13 Haziran Pazartesi günü Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı hangi yarışmacı olacak? İşte Survivor yeni bölümün detayları...

Survivor 2022'nin 133. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Peki, 13 Haziran Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim olacak? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR ALL STAR 2022 HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Atakan oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Atakan

Berkan

Ogeday

Nisa