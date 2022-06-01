TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 1 Haziran Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta'nın 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 8. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA 8. BÖLÜM KONUSU

Irmak ve Atlas'ın fırını küllerinden yeniden yaratma inancı Bekir için oldukça yaralayıcıdır. Arif ise bu olay sonrasında oğlunu korumak için öğretmenini feda etmesi gerektiğinden emin olur. Aylin'in Atlas sayesinde dudaklarından dökülen bir kelime dahi Arif'in fikrini değiştirmez. Bu durum da Sevgi ile gerilim yaşamasına sebep olur. Atlas öğrencilerinden aldığı güçle öğretmenliğe devam etmenin bir yolunu bulur. Son hamlesini yapan Bekir, Cafer'in elindeki tehlikeli bilgiden habersizdir. Bu bilgi yüzünden büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır. Atlas ve Irmak'ın yakınlığı, dostlarının kuyusunu kazması Bekir'i bambaşka kumpaslara sürükler.

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 8. BÖLÜM İZLE

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 8. BÖLÜM İZLE