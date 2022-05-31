Baba dizisi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve yeni bölüm yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını araştırmaya devam ederken 'Baba'nın 15. bölümünde neler yaşanacak?' sorusunun cevabına ve Baba'nın 15. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 15. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 15. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 15. bölüm bilgileri...

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BABA 15. BÖLÜM KONUSU

İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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