atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 8. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin hayranları, heyecanla izlenen 8. bölümün detaylarını araştırıyor. "Adı Sevgi 8. bölüm izle, Adı Sevgi son bölüm yayınlandı mı? Adı Sevgi son bölüm izle" konularını sorgulanıyor. Peki, Adı Sevgi'nin 8. bölümünde neler yaşanacak? Adı Sevgi'nin 8. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Adı Sevgi dizisinin 8. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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Adı Sevgi 8. BÖLÜM KONUSU

Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmi��tir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar. Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.

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Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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