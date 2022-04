Survivor 7 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor Anlat ve Bil bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 71. bölümde ödül oyunu heyecanı!

Survivor All Star 2022, gün geçtikçe artan rekabetiyle izleyicileri de ekrana kilitlemeyi başarıyor 7 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümde alev topuyla oynanan parkur oyununda heyecan doruğa çıkarken; Anlat ve Bil Bakalım oyununda ise yarışmacılar eğlenerek mücadele ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor All Star ödül oyunu izle, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazanacak? 7 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken işte Survivor All Star 71. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 11:50