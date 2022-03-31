Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 37. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 37. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 37. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 37. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 37. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 31 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 37. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM KONUSU

Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır. Babasından ve Feride'den korkan Sedat, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar. Muzo'nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar. Rafet ve Pervin'i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır. Feride ise Nalan ve Hayri'nin peşini bırakmaz.

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👉CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM İZLE