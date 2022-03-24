Survivor'da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Son olarak Bora'nın adaya veda etmesinin ardından Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Gergin eleme konseyinde adaya veda eden isim Bora oldu. Konseyin ardından yarışmacılar Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlence dolu anlar yaşadı. Peki, Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

ANLAT BAKALIM BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar yaşandı. Bu oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu.

BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

Survivor All Star 2022, 24 Mart Perşembe günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlandı.