Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 88. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, 87. bölümün yayınlanmasının ardından 88. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Atv ekranlarından en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman, 23 Mart Çarşamba günü 87. bölümüyle ekranlara geldi. 87. bölümüyle beğeni toplayan dizinin 88. bölümüyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman'ın 88. bölümü fragmanı yayınladı mı? İşte tüm bilgiler...

KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin 88. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 88. bölüm fragmanı yayınlandığında buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM KONUSU

Usta, Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?