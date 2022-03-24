Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 129. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 128. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 129. ve en son yayınlanan bölümü...

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 129. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. YENİ BÖLÜM

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. YENİ BÖLÜM

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. YENİ BÖLÜM

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. YENİ BÖLÜM

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. YENİ BÖLÜM