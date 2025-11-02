Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu derbinin ardından Gabriel Paulista, karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli savunmacı, maça çok iyi başladıklarını ancak kırmızı kartın dengeleri bozduğunu ifade etti.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI

"Maça çok iyi başladık, harika bir başlangıç yaptık. Maalesef kırmızı kartla oyunun yönü değişti. Tabii futbolda bunlar olabiliyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3-0 yapabilirdik. Rakibimizin bir şey yaparak gol attığını söyleyemem. Bireysel hatalardan gol yedik, kendimizi eleştirmeliyiz."