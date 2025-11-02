Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmada ilk golünü kaydeden İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalar yaptı. İşte İsmail Yüksek'in sözleri:

"Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız."

SARAN'DAN TEBRİK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın en iyi oyuncularından İsmail Yüksek'i açıklama yapmadan önce yanına gelerek tebrik etti.