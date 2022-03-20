Kadrosunda Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke ve William Fichtner gibi isimleri barından İntikam Yolu (Drive Angry) filmi izleyiciyle buluşacak. Aksiyon türünden İntikam Yolu için araştırma yapan filmseverler, arama motorlarından İntikam Yolu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, İntikam Yolu (Drive Angry) filminin konusu ne? İntikam Yolu oyuncuları kimler? İntikam Yolu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Aksiyon türündeki İntikam Yolu (Drive Angry) filmi izleyicilerle buluşuyor. 2011 yapımı İntikam Yolu filmi 20 Mart Pazar günü saat 21.30'da Beyaz TV ekranlarından yayınlanacak. İntikam Yolu filmini izlemek isteyen filmseverler, arama motorlarından İntikam Yolu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, İntikam Yolu filminin konusu ne? Oyuncular kimler? İşte detaylar...

İNTİKAM YOLU (DRIVE ANGRY) KONUSU

Tek kızını küçükken terk etmiş olan John Milton, firari bir suçludur. Torunu şimdi bebek yaşta olan Milton, bir sonraki dolunayda torununu kurban etmek isteyen tarikatın elinden bebeği kurtarmak için her şeyi göze almıştır.

Onları bulmak için yalnızca üç günü kalan Milton, şeytana tapan tarikatın izini bulabilmek için Piper'dan yardım ister. Milton ve Piper katilleri, polis memurlarını ve Muhasebeci olarak bilinen gizemli ve ölümcül lideri atlatırlar ve Colorado'dan Louisiana'ya arkalarında kanlı bir iz bırakırlar.

Doğaüstü güçlerle donatılmış olan Milton, karşısına çıkan son fırsatta King ve havari askerleriyle karşı karşıya gelecektir.

İNTİKAM YOLU OYUNCU KADROSU

Nicolas Cage

Amber Heard

Billy Burke

William Fichtner

David Morse

Katy Mixon

Wanetah Walmsley

Christa Campbell

Charlotte Ross

Todd Farmer