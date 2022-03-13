Şarkıcı Sinan Yılmaz ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Sinan Yılmaz'ın hayatını merak eden internet kullanıcıları, "Sinan Yılmaz kimdir?", "Sinan Yılmaz kaç yaşında?" ve "Sinan Yılmaz nereli?" gibi soruları araştırıyor. Peki, Sinan Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

Şarkıcı Sinan Yılmaz ile ilgili bilgiler bu akşam katılacağı bir yarışma programı öncesi aratılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Sinan Yılmaz'ın hayatına ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Yılmaz ile ilgili tüm bilgiler...

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

1978 Yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı'na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya'da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini, 1996 yılında Kralını Tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz, 2004 yılında çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına dönüş yaptı.

Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bugün Trabzonspor'un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI

Kolbastı

Lingo Lingo Şişeler

Çayır Biçerim Çayır

Sende Kaldı

Ölümüm Olur

Aglarum

Yarim

Onun Adı Köksal Baba

Gitme

Güvercinim Süt Beyaz

Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

Kor Olda Nankör Olma

Alev Alev

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