📺ÜÇ KIZ KARDEŞ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D Üç Kız Kardeş 3. bölüm fragmanı İZLE! Üç Kız Kardeş dizisi İZLE

Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden Üç Kız Kardeş ilk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Hayranlar, 3. bölümü de merakla bekliyor. İzleyiciler internette sıkça, "Üç Kız Kardeş 3. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle!" gibi aramalar yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş 3. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Üç Kız Kardeş 3. ve yeni bölüm fragmanı izle! İşte tüm ayrıntılar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM İZLE - Kanal D ekranlarında yeni bir dizi izleyiciyle buluştu. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kardeş dizisi yayına girmişti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin 3. ve yeni bölümü ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisi saat kaçta yayınlanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? İşte detaylar...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, 8 Mart Salı 20.00'de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan, evliliğindeki büyük krizi babasına itiraf edecek mi?

Sadık, biricik kızı Türkan'ın mutlu olmadığını hisseder. Türkan'ı karşısına alan merhametli ve ince düşünceli baba Türkan'a mutsuz olduğunda geri dönebileceği bir evi olduğunu hatırlatır. Türkan, babasının bu duygusal konuşması karşısında gerçekleri itiraf edecek mi?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.