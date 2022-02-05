Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi. Özer Hurmacı eylül ayında Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Hurmacı, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti.
Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan yeni açıklama: Çocuklarımın önünde dövdü!
Özer-Mihriban Hurmacı çifti, boşanma kararı almış fakat yeni yıl öncesi ikili barışmıştı. Özer Hurmacı, eşinin astroloji haritalarına baktırıp "Beni aldatıyorsun" dediğini savunurken; Mihriban Hurmacı ise sosyal medya hesabından darp edildiğine dair fotoğraflar paylaştı ve "Bunun hesabını ödeyeceksin. Artık yeter, söylediği yalanlardan bıktım." dedi. Konuyla ilgili Mihriban Hurmacı'dan yeni bir açıklama geldi.
HESABINI VERECEKSİN
Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açtı ancak çift yeni yıl öncesi barıştı. Mihriban Hurmacı bu sefer şiddet gördüğünü belirterek Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na şikayette bulundu. Sosyal medya hesabından hastane ve şiddet fotoğraflarını paylaşan Hurmacı, "Özer Hurmacı sen bir canavarsın, bunun hesabını ödeyeceksin. Artık yeter, söylediği yalanlardan bıktım. Vereceksin bunun hesabını" dedi.
Çiftin tartışma sebebinin ise Özer Hurmacı'nın telefonundaki başka kadınlara ait mesaj ve fotoğraflar olduğu iddia edildi. Bu yüzden çıkan tartışma sonrası Özer Hurmacı'nın bir odaya sürüklediği Mihriban Hurmacı'nın yüzüne vurmaya başladığı, kafasını camlara vurduğu ve "Seni gebertirim" diyerek tehditler ettiği söylendi.