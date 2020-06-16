Çarşı Pazar filminin konusu nedir? Çarşı Pazar filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Çarşı Pazar filmi oyuncu kadrosu
Çarşı Pazar filmi vatandaşların en çok aradığı filmler arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Muharrem Gülmez'in yaptığı ve başrolünü Erdem Yener'in oynadığı film ne zaman ve nerede çekildi? Çarşı Pazar filminin konusu ne? İşte tüm bilgiler...
ÇARŞI PAZAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çarşı Pazar filminin çekimleri Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.
ÇARŞI PAZAR KONUSU
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çarşı Pazar oyuncu kadrosunda ise, Erdem Yener, Ayhan Taş, İlker Aksum, Tarık Papuçcuoğlu, Muharrem Gülmez ve Emin Olcay gibi isimler bulunuyor.
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