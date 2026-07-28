UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği avantajla Danimarka deplasmanına çıkıyor. MCH Arena'da FC Midtjylland ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda gözler maç saatine ve yayıncı kanala çevrildi. Milyonlarca futbolsever arama motorlarında "FC Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?", "Midtjylland BJK maçı canlı izle" ve "Beşiktaş muhtemel 11'i" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe FC Midtjylland - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, başlama saati, muhtemel 11'ler ve turun tüm detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmada İstanbul'da rakibini mağlup ederek avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, Danimarka deplasmanında tur biletini kapıp adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "FC Midtjylland - Beşiktaş maçı saat kaçta?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?", "Midtjylland BJK maçı izle" ve "Beşiktaş turu nasıl geçer?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak FC Midtjylland - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11'ler...

FC MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak kritik müsabaka, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

FC MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Danimarka deplasmanındaki zorlu mücadelesi S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınla futbolseverlerle buluşacak. FC Midtjylland-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ TURU NASIL ATLAR?

Galibiyet ve Beraberlik

İlk maçtaki skor avantajına sahip olan Beşiktaş, Herning deplasmanında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını üst tura yazdıracak.

Ev Sahibinin Tek Farklı Galibiyeti

FC Midtjylland'ın maçı 1 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara taşınacak.

2 ve Üzeri Farklı Mağlubiyet

Danimarka ekibinin 2 veya daha fazla farklı galibiyeti halinde temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.