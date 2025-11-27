UEFA Konferans Ligi 4. hafta heyecanı sürüyor. Omonia Nicosia, Yeni GSP Stadyumu’nda Dynamo Kiev’i ağırlayacak. Ligde 2 puanın bulunan ev sahibi ekip, ev sahibi avantajıyla sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Öte yandan Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev, son karşılaşmasında Zrinjski’yi 6-0 yenerek moral bulmuş durumda. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı mücadele öncesi merak edilen tüm detaylar ve Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı yayın bilgileri haberimizde.

Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Omonia Nicosia ile Dynamo Kiev, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında kozlarını paylaşacak. deplasmanda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan Güney Kıbrıs temsilcisi, ilk hafta Mainz'e evinde 1-0 yenilmesinin ardından taraftarının önünde 3 puan hedefliyor. Dynamo Kiev ise ilk iki karşılaşmada Crystal Palace ve temsilcimiz Samsunspor'a mağlup olmasının ardından Zrinjski'yi 6-0 yenerek toparlanmanın sinyallerini verdi. Konferans Ligi'nde galibiyet serisi hedefleyen Oleksandr Shovkovskyi'nin öğrencileri, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA NICOSIA-DYNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yeni GSP Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

OMONIA NICOSIA-DYNAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Radoslav Gidzhenov'un düdük çalacağı Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.