KuPS - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak KuPS- Slovan Bratislava 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.