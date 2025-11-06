Rayo Vallecano ile Lech Poznan, Konferans Ligi 3. haftasında, galibiyet için kozlarını paylaşacak. İlk 2 haftada aldığı bir beraberlik ve bir galibiyetle adını 7.sıraya yazdıran ev sahibi ekip, yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Lech Poznan ise ilk hafta Rapid Wien'i 4-1 yenmesinin ardından konuk olduğu Lincoln Red'e 2-1 yenilmesiyle 14. sıraya geriledi. Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Lech Poznan maçının detaylarını haberimizde derledik.

Rayo Vallecano - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Rayo Vallecano, Estadio de Vallecas'ta Polonya ekibi Lech Poznan'ı konuk edecek. Avrupa'da ilk 2 haftada mağlubiyet almayan ve 4 puan +0 averajla 7. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, taraftarın desteğini de arkasına alarak sırasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Lech Poznan ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bulunduğu 14. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Ligdeki son maçında da Motor Lublin ile 2-2 berabere kalan konuk takım, evine galip dönerek moral depolama peşinde. Peki Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Rayo Vallecano - Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Lech Poznan maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Madrid'deki Estadio de Vallecas'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.