Omonia Nicosia - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Kuzey Kıbrıs takımı Omonia Nicosia, Alman rakibi Mainz'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Mainz maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Miloš Milanović'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Milanović'in yardımcılıklarını Milan Pašajlić ve Novak Novaković üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Milan Ilić oturacak.