Kocaelispor'dan Issiaka Kamate hamlesi!

Süper Lig'de 8 haftalık periyot geride kalırken 5 puanla 15. sırada yer alan Kocaelispor, ara transfer dönemi hazırlıklarına erkenden başladı.

Yeşil-siyahlı ekibin, Inter'in U23 takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

FC Inter News'in haberine göre, Türk temsilcisi Kamate'nin gelişimini yakından izliyor ve uygun bir fırsat doğması halinde oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

KOCAELİSPOR, INTER'LE TEMAS ARAYIŞINDA

Haberde, Kocaelispor'un 21 yaşındaki Fildişi Sahili kökenli Fransız futbolcu için henüz resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Süper Lig ekibinin, Inter'in yüksek bir bonservis bedeli talep etmemesi durumunda Kamate için ciddi bir girişimde bulunmayı değerlendirdiği de vurgulandı.

KAMATE KİMDİR?

Piyasa değeri 750 bin euro olarak gösterilen Kamate, Inter altyapısında futbola başladı. Daha sonra Portekiz ekibi AVS ve İtalya temsilcisi Modena'da kiralık olarak forma giydi.

Bu sezon şu ana kadar 9 resmi maçta görev alan genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.