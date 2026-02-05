Statta yüksekten düşen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren taraftarlarının olduğunu öğrenen Kazak, "Taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi öğrendim. Böyle bir şey olunca, insan hayatı söz konusu olunca her şey geride kalıyor" diye konuştu.
Volkan Kazak: Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz!
Kocaelispor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2026 - 21:05
