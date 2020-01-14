14 Ocak 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Kaleci Cenk Gaziantep’te

Kaleci Cenk Gaziantep’te
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 14.01.2020

ve Galatasaray formaları giyen Gönen, Süper Lig'e geri döndü.

ve Galatasaray formaları giyen Gönen, Süper Lig'e geri döndü. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Gaziantep FK'yle anlaştı. Kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılan Cenk, son olarak İspanya 2. Lig takımlarından Malaga'nın formasını giyiyordu.
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