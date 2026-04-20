Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Maçın gollerini 25. dakikada Mohamed Bayo, 45+1. dakikada Youssef Ait Bennasser (kendi kalesine) ve 80. dakikada penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 37'ye çıkartarak haftayı 10. sırada kapattı. Zecorner Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İç Anadolu ekibi, ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.

4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.

25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dragus'un sert şutunda topu kaleci Bilal Bayazit uzaklaştırdı.

78. dakikada Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi: 3-0.