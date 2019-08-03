03 Ağustos 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'ten 3 bomba transfer birden

Gazişehir Gaziantep'ten 3 bomba transfer birden
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'in yeni takımlarından , , ve 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nda sürdüren , çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. için güçlü bir kadro kurmak isteyen ekibi, gece yarısı 3 transfer açıklaması birden yaptı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rus kaleci , 26 yaşındaki Polonyalı orta saha ve 24 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu 'nın transfer edildiği duyuruldu.

Gazişehir Gaziantep, 'nın Lens takımından transfer ettiği Souleymane Diarra ve Polonyalı futbolcu Bartlomiej Pawloski ile üçer yıllık, son olarak Ligi takımlarından forması giyen Rus kaleci Yuri Lodygin ile de iki yıllık sözleşme imzaladı.
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