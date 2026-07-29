Gaziantep FK, 7 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kulübün açıkmasına göre İsrail ekibi Maccabi Haifa'da forma giyen Jamaikalı santrfor Trivante Stewart, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. 23 yaşındaki sol bek Kerim Calhanoğlu ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı. Romanya Milli Takımı oyuncusu Florin Stefan ile 1 yıl, Sabahattin Destici ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bununla birlikte, Fuat Bavuk, Ulrich Meleke ve Kacper Tobiasz da Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

Sezon hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde çarşamba günü yaptığı antrenmanla sürdüren Gaziantep FK, perşembe günü çift idman yapacak.