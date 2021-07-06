06 Temmuz 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK Halil İbrahim Pehlivan'la sözleşme imzaladı!

Halil İbrahim Pehlivan Süper Lig ekibinde!
GAZİANTEP FK
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol bek bölgesini güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Halil İbrahim Pehlivan'ı sağlık kontrollerinden geçirdi ve resmi imzayı attırdı. | Son dakika transfer haberleri

Gaziantep FK sağlık kontrolünden geçirdiği Halil İbrahim Pehlivan'la resmen anlaştı.

Kırmızı siyahlı takımın sol bek mevkisi için bir süredir transfer etmek istediği İbrahim Pehlivan Gaziantep'e gelmeden direkt Bolu'ya davet edildi ve burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Oyuncuda bir sorun çıkmaması üzerine 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İBRAHİM PEHLİVAN KİMDİR?

21 Ağustos 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelen İbrahim Pehlivan, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Sol bek mevkisinde forma giyen ve hücum gücüyle öne çıkan başarılı futbolcu, kariyerinde 129 resmi müsabakaya çıktı. Gençlerbirliği, Hacettepe ve Adanaspor formalarını terleten İbrahim, alt yapısında yetiştiği Gençlerbirliği'nde takım kaptanlığı da yaptı. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Gençlerbirliği forması altında geçiren 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 23 karşılaşmada 2 asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz İbrahim Pehlivan, önümüzdeki süreçte armamızın başarısı için ter dökecek.

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