Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşılaşıyor.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, 23 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep FK, evinde galip gelerek üst sıralarda boy göstermek isterken 26 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, Trabzonspor yenilgisi sonrası zorlu deplasmandan 3 puan alarak konumunu korumak istiyor.
Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Kozlowski, Semih, Sorescu, Boateng, Ogün, Rodrigues.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson.
GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı 14 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başladı.
GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.