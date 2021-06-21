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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

EURO 2020 C Grubu son hafta maçında Kuzey Makedonya, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele Kuzey Makedonya kadar Goran Pandev için de önemli bir maçtı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşma ile birlikte milli takım formasıyla son maçına çıktı. Deneyimli futbolcu 69. dakikada oyundan alındı ve tüm statta ayakta alkışlandı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 21.06.2021 22:07
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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

EURO 2020 C Grubu maçında Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya geldi.

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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

Karşılaşmanın 69. dakikasında Kuzey Makedonya formasıyla son maçına çıkan Goran Pandev, oyundan çıkarak milli takıma veda etti.

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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

Pandev, oyundan alınırken Hollandalı futbolcular da olmak üzere tüm statta ayakta alkışlandı.

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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

Ayakta alkışlayanlar arasında tanıdık bir isim Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder de vardı.



Görüntü TRT'den alınmıştır...

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Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

İşte o anlar...

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