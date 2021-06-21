Son dakika spor haberi: Goran Pandev Kuzey Makedonya - Hollanda maçında milli takıma böyle veda etti!

EURO 2020 C Grubu son hafta maçında Kuzey Makedonya, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele Kuzey Makedonya kadar Goran Pandev için de önemli bir maçtı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşma ile birlikte milli takım formasıyla son maçına çıktı. Deneyimli futbolcu 69. dakikada oyundan alındı ve tüm statta ayakta alkışlandı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri