13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlılar etkili bir performans gösteremezken, teknik direktör Şenol Güneş Galler maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam ilk 11'de 3 değişiklik birden yapacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 19:47
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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

A Milli Takım'ımız, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Özellikle ortaya konan futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü otoritelerin eleştirisini beraberinde getirdi.

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

A Grubu'nun diğer maçında Galler ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalması teselli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci sınavında çarşamba günü Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

KADRODA REVİZYONA GİDİYOR
Tabloyu tersine çevirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçı öncesi flaş karar aldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam kadroda değişikliğe gidiyor.

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

PERFORMANSI DÜŞÜK FUTBOLCULAR KULÜBEYE
Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik

YAZICI BEKLENENİ VEREMEDİ
Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, İtalya maçında beklenen performansı sergileyemedi. Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

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