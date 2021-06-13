13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş revizyona gidiyor! Galler maçında ilk 11'de 3 değişiklik
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlılar etkili bir performans gösteremezken, teknik direktör Şenol Güneş Galler maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam ilk 11'de 3 değişiklik birden yapacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
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