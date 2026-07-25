Bremer'den Galatasaray'a transfer yanıtı! 8 milyon euro'luk sözleşme teklif edilmişti
Stoper hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer'i transfer listesine aldığı ve 8 milyon euro'luk maaş teklif ettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sambacı oyuncudan sarı-kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine Juventus'tan Bremer'i almıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda stoper rotasyonuna lider özellikleri taşıyan bir takviye yapmak istiyordu.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, deneyimli savunmacı için tüm şartlarını zorlayan dikkat çekici bir teklif hazırladığı öne sürülmüştü.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cimbom, Bremer'e sezon başına yaklaşık 8 milyon euro kazandıracak bir sözleşme önermişti.
TEKLİFİ REDDETTİ
Brezilyalı stoperin Galatasaray'ın teklifini reddettiği iddia edilirken kariyerini Juventus'ta sürdürmek istediği belirtildi.
SEZONU ERKEN AÇACAK
Haberde, Bremer'in takımın resmi sezon başlangıç tarihinden birkaç gün önce kulüp tesislerinde yer almayı planlamasının da Juventus'a olan bağlılığını gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Öte yandan Alman devi Bayern Münih'in de başarılı savunmacıyla ilgilendiği konuşulurken, oyuncunun önceliğinin Torino ekibinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi.
Juventus cephesinde ise savunmaya yapılması planlanan olası takviyelerin Bremer'in yerine değil, yalnızca kadro derinliğini artırmak veya ayrılık ihtimallerine karşı önlem almak amacıyla değerlendirildiği belirtildi.
1997 doğumlu Gleison Bremer, profesyonel kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra İtalya'da Torino formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın savunmadaki en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.
Bremer fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, bire bir savunmadaki başarısı ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla İtalya'nın en kaliteli stoperleri arasında gösteriliyor.