Haberler Galatasaray Haberleri Bremer'den Galatasaray'a transfer yanıtı! 8 milyon euro'luk sözleşme teklif edilmişti

Bremer'den Galatasaray'a transfer yanıtı! 8 milyon euro'luk sözleşme teklif edilmişti Stoper hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer'i transfer listesine aldığı ve 8 milyon euro'luk maaş teklif ettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sambacı oyuncudan sarı-kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri







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Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine Juventus'tan Bremer'i almıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda stoper rotasyonuna lider özellikleri taşıyan bir takviye yapmak istiyordu.