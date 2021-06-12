12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eriksen'in durumunun stabil olduğu öğrenildi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 20:49
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede korkutan anlar yaşandı! Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen bir anda yerde kalınca sağlık ekipleri hemen sahaya girip yıldız isme müdahale etti.

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

ELEKTRO ŞOK CİHAZI KULLANILDI

Bilincini kaybeden Eriksen'e önce kalp masajı yapan doktorlar daha sonra elektro şok cihazıyla kalbi buran oyuncuyu hayata döndürmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika kadar sahada müdahale ettiği Eriksen'in takım arkadaşları da etrafında ddaire oluşturarak dua etti.

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

YAKINI SAHAYA İNDİ

Eriksen'e müdahale edildiği sırada Danimarkalı oyuncunun bir yakınının gözyaşları içinde saha kenarına indiği görüldü. Danimarkalı file bekçisi Schmeichel da Eriksen'in yakınının yanına giderek onu teselli etti.

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

BU KARE RAHATLATTI

Uzun süre müdahale edilerek hayata döndürülen Christian Eriksen'in sedyeyle saha dışına taşınırken çekilen fotoğrafta bilincinin yerinde olduğu görüldü ve bu kare adeta yüreklere su serpti.

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

MAÇ ERTELENDİ

Eriksen'in hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra UEFA mücadelenin ertelendiğini resmi olarak açıkladı.

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