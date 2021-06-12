12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eriksen'in durumunun stabil olduğu öğrenildi. İşte o anlar...
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