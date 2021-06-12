A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! "Daha iyi döneceksin"

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı. Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi. Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı. Öte yandan 'Bizim Çocuklar'ın destek mesajları işte böyle oldu...