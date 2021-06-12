12 Haziran 2021, Cumartesi
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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! "Daha iyi döneceksin"
Son dakika EURO 2020 haberi: B grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında yerde kalan Erisksen'in kalbi durdu. Bir süre tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun bilinci daha sonra yerine geldi. Bu duruma Türk Milli Takımı oyuncularıda kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...
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