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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! "Daha iyi döneceksin"

Son dakika EURO 2020 haberi: B grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında yerde kalan Erisksen'in kalbi durdu. Bir süre tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun bilinci daha sonra yerine geldi. Bu duruma Türk Milli Takımı oyuncularıda kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 22:10
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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! Daha iyi döneceksin

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.

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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! Daha iyi döneceksin

A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! Daha iyi döneceksin

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.

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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! Daha iyi döneceksin

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı. Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi. Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı. Öte yandan 'Bizim Çocuklar'ın destek mesajları işte böyle oldu...

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A Milli Takım oyuncularından Christian Eriksen'e destek mesajları! Daha iyi döneceksin
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