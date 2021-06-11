EURO 2020 olağanüstü bir törenle açıldı! İşte o kareler...

Son dakika EURO 2020 haberi: 1 yıl aranın ardından muazzam bir açılış töreni ile sahne alan EURO 2020, Türkiye-İtalya maçı ile start aldı. İşte Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreniniden muhteşem kareler...





