11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberi: 1 yıl aranın ardından muazzam bir açılış töreni ile sahne alan EURO 2020, Türkiye-İtalya maçı ile start aldı. İşte Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreniniden muhteşem kareler...
EURO 2020 olağanüstü bir törenle açıldı! İşte o kareler...
Son dakika EURO 2020 haberi: 1 yıl aranın ardından muazzam bir açılış töreni ile sahne alan EURO 2020, Türkiye-İtalya maçı ile start aldı. İşte Türkiye İtalya maçı öncesi açılış töreniniden muhteşem kareler...
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