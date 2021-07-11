11 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!

EURO 2020'de, İtalya - İngiltere final maçı öncesinde dev bir kapanış töreni gerçekleşti. Wembley'de oynanan karşılaşmanın başlamasına sayılı dakikalar kala Avrupa Şampiyonası kupası taraftarlara sergilenirken, dansçılar da yeteneklerini gösterdi. İşte dev final öncesi yaşanan atmosferden özel anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Giriş Tarihi: 11.07.2021 22:25
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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!

EURO 2020 İtalya ve İngiltere karşı karşıya gelirken, Wembley Stadı'nda adeta görsel şölen vardı.

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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!

Maç öncesi hem stadyumdaki seyircilere, hem de ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıldı.

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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!

İşte o kareler...

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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!
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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!
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