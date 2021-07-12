12 Temmuz 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları

EURO 2020 final karşılaşmasında İtalya ve İngiltere kozlarını paylaştı. Dev maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Mücadelenin bitimine sayılı dakikalar kala bir taraftar, Wembley Stadı'nda sahaya girdi ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Giriş Tarihi: 12.07.2021 00:07
ABONE OL
  • 1
  • 20
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları

EURO 2020 finalinde oynanan İtalya - İngiltere müsabakasında flaş bir olay yaşandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları

Dev maçın bitimine dakikalar kala bir taraftar, Wembley Stadı'na girdi ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

  • 3
  • 20
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları

Maçın yayıncı kuruluşu o anları ekranlara getirmezken, fotoğraflar ajanslara işte böyle yansıdı...

  • 4
  • 20
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları
  • 5
  • 20
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör