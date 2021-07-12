Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları

EURO 2020 final karşılaşmasında İtalya ve İngiltere kozlarını paylaştı. Dev maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Mücadelenin bitimine sayılı dakikalar kala bir taraftar, Wembley Stadı'nda sahaya girdi ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 00:07 ABONE OL