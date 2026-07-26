Galatasaray'da Kevin de Bruyne sesleri! Türkiye'ye gelmek istiyor
Yeni sezon için bir 10 numara arayışı bulunan Galatasaray'a flaş bir öneri geldi. Napoli'de mutsuz olan dünyaca ünlü Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'nin menajerler aracılığı ile sarı-kırmızılı ekibe önerildiği iddia edildi. 35 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Haftalardır 10 numara transferi için uğraşan ve en iyi ismi getirmek için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da sürpriz bir futbolcu gündeme geldi: Kevin De Bruyne.
Geçen sezon Manchester City'den bedelsiz olarak ayrılan ve sarı-kırmızılı takımla da ismi anılan ancak Napoli'ye transfer olan De Bruyne, İtalya'da mutsuz bir dönem geçiriyor.
Napoli'ye transfer olduğuna pişman olan 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, önündeki seçenekleri değerlendirmek istiyor ancak kulübüyle sözleşmesi de devam ediyor.
Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bir sene de opsiyon hakkı bulunan De Bruyne, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildi.
ACELE EDİLMEYECEK
Daha önce de G.Saray'ın gündemine gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor sunduğu Belçikalı oyuncu için henüz bir karar verilmedi.
Fotomaç'ın haberine göre, Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan istediği sonucu alamazsa Kevin De Bruyne transferini değerlendirecek. Böyle olursa orta sahaya da büyük bir yıldız planlanıyor.
MERTENS'İN GELDİĞİ YAŞTA
Kevin De Bruyne haziran ayında 35 yaşına bastı. Yaşı ilerlediği için öncelikli isimler arasında yer almasa da G.Saray'a gelip 3 yılda efsaneleşen Dries Mertens de 35 yaşında parçalı formayı sırtına geçirmişti.
Belçika Milli Takımı'ndan da yakın arkadaş olan iki ismin, farklı zamanlarda G.Saray'ın bir parçası olma ihtimali de bulunuyor.
SUUDİ ARABİSTAN YA DA TÜRKİYE
Fransız basınına göre Kevin De Bruyne'nin önünde iki önemli seçenek bulunuyor.
Türkiye seçeneği hala önemli bir ihtimal olarak masada bulunan 35 yaşındaki 10 numara için Suudi Arabistan kulüpleri de iştahını kabarttı. Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan De Bruyne, Türkiye'yi öncelikli olarak görüyor.