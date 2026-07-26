Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Kevin de Bruyne sesleri! Türkiye'ye gelmek istiyor

Galatasaray'da Kevin de Bruyne sesleri! Türkiye'ye gelmek istiyor Yeni sezon için bir 10 numara arayışı bulunan Galatasaray'a flaş bir öneri geldi. Napoli'de mutsuz olan dünyaca ünlü Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'nin menajerler aracılığı ile sarı-kırmızılı ekibe önerildiği iddia edildi. 35 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







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Haftalardır 10 numara transferi için uğraşan ve en iyi ismi getirmek için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da sürpriz bir futbolcu gündeme geldi: Kevin De Bruyne.

Geçen sezon Manchester City'den bedelsiz olarak ayrılan ve sarı-kırmızılı takımla da ismi anılan ancak Napoli'ye transfer olan De Bruyne, İtalya'da mutsuz bir dönem geçiriyor.