Premier Lig'de Sunderland formasıyla dikkat çeken Senegalli genç yıldız, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Okan Buruk'un öncelikli hedefleri arasında yer alan 22 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılıların ilk temasları kurduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

TFF'den 10+4 kuralını değiştirmesini bekleyen Galatasaray'ın mevcut kadrosunda 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Nhaga uyuyor. Lemina ve Torreira ile devam kararı alan sarı kırmızılılar, orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Aslan'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor...