Transfer dedikodularında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geleceği hakkında konuşan 32 yaşındaki yıldız, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayan Çalhanoğlu, 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.