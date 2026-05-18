Gram altın ne kadar? 18 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı

Küresel piyasalarda yeni haftanın başlamasıyla birlikte yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki yatay seyir, iç piyasada fiyatların dengeli açılmasına neden oldu. Yatırımcılar Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Özellikle “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi güncel Kapalıçarşı altın fiyatları ve anlık alış-satış rakamları…

Giriş Tarihi: 18.05.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | "Bugün altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu?" sorusu piyasaların açılmasıyla birlikte yanıtını buldu. Hafta başı açılışıyla birlikte Kapalıçarşı'daki fiziki altın talebinde standart bir seyir gözleniyor. Yatırımcılar özellikle has altın ve gram altın fiyatlarındaki anlık değişimleri izliyor. Analistler, ABD merkezli makroekonomik verilerin ve jeopolitik risklerin önümüzdeki günlerde altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.644,06 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.644,89 TL

18 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,57 (Alış) - 45,58 (Satış)

◼EURO: 52,97 (Alış) - 52,98 (Satış)

◼STERLİN: 60,68 (Alış) - 60,69 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.653,34 TL 6.654,26 TL Çeyrek Altın 10.869,00 TL 10.938,00 TL Yarım Altın 21.738,00 TL 21.870,00 TL Tam Altın 42.670,31 TL 43.519,32 TL Ata Altın 44.003,76 TL 45.121,26 TL 22 Ayar Bilezik 6.080,48 TL 6.114,23 TL Gümüş 110,04 TL 110,15 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Mayıs Pazartesi günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.

