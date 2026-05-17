Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç sakatlık geçirdi. İlk yarının son dakikalarında sakatlık yaşayan Günay ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Günay Güvenç'in yerine 46. dakikada oyuna Batuhan Şen dahil oldu.

Batuhan bu sezon ligin 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda yapılan karşılaşmada da Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesinden sonra oyuna girmişti.

NHAGA DA SAKATLANDI

Öte yandan 60. dakikada kafasına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Renato Nhaga, yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.