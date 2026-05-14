Galatasaray'dan 10 numaraya 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak adına Avrupa'da büyük yankı uyandıracak bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu Xavi Simons için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Yönetimin, genç yıldızın transferini gerçekleştirebilmek adına ciddi bir bütçe oluşturduğu belirtilirken görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 14.05.2026 06:40