Dries Mertens sonrası yaratıcı orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Buendia için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların, çok yönlü futbolcunun şartlarını sorduğu öne sürüldü. İşte transferde tüm detaylar...
Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens sonrası oluşan boşluğu doldurmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un, yönetimden yaratıcı bir orta saha talebinde bulunduğu öğrenildi.
G.SARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre bu doğrultuda birçok ismi değerlendiren Galatasaray'ın son olarak Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia için girişimlere başladığı iddia edildi.
SARA-BUENDIA BAĞLANTISI
İngiliz ekibinin Gabriel Sara ile ilgilenmesi sonrası iki kulüp arasında dikkat çeken bir transfer bağlantısı oluştu. Aston Villa'nın Sara için yaklaşık 40 milyon Euro'luk bir değer belirlediği öne sürülürken, Galatasaray cephesi de Buendia'nın şartlarını sormaya başladı.
BU SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu bu sezon 50 maçta görev alırken 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Buendia'nın sağ ve sol kanatta da oynayabilmesi, teknik heyetin ilgisini artırdı.
SZYMANSKI DE ÖNERİLMİŞTİ
Bir süre önce menajerler aracılığıyla eski Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin de Galatasaray'a önerildiği ancak sarı-kırmızılıların Buendia'yı daha öncelikli hedef olarak değerlendirdiği belirtildi.
38.4 MİLYON EURO
Aston Villa ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Arjantinli yıldız, 2021 yılında Norwich City'den 38.4 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olmuştu.