Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Liverpool'a elenerek veda eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda bugün belki de sezonun en önemli karşılaşmalarından birine Trabzon'da çıkacak. Bir maç eksiğiyle rakibinin 4 puan önünde yer alan sarıkırmızılılar, Trabzonspor deplasmanda süper starları Victor Osimhen ve Leroy Sane'den yoksun olacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu mücadele öncesinde eksik isimlerin yerine oynatacağı oyuncuları belirledi: Mauro İcardi ve Noa Lang...

BARIŞ SAVUNMA ARKASINA SARKACAK

Fotomaç'ın haberine göre; bir süredir tartışmaların odağında olan İcardi'ye güvenen Buruk, oyuncusunu uzun bir aradan sonra ilk 11'de değerlendirecek. 52 yaşındaki teknik adam, Arjantinli süper starının arkasında ise Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Noa Lang'ı konumlandıracak. Buruk, bu üç isimden de topları İcardi'yle buluşturmalarını istedi. Özellikle Barış'tan bek ile stoper arasına girip savunma arkasına sarkmasını talep eden Buruk, yapılacak ortalarla İcardi'yle sonuca gitmeyi hedefliyor.

TANGOCUDAN GOL SÖZÜ

Bir süredir yedek kaldığı için mutsuz olan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilen Mauro İcardi, Başkan Dursun Özbek ve sportif AŞ. başkan vekili Abdullah Kavukçu'yla Trabzonspor maçı öncesinde görüşme yaptı. Yapılan bu görüşme sonrasında oluşan küçük çaplı kriz çözüme kavuştu. İcardi de eski günlerine döndü. İdmanlarda oldukça hırslı olan Tangocu, istekli görüntüsüyle gönülleri kazandı. Özbek ve Kavukçu'nun ardından teknik direktör Okan Buruk da İcardi'yle bire bir toplantı yaptı. Buruk'un İcardi'ye, "Bu takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden birisin. Taraftar seni çok seviyor ve eskisi gibi sahada senin mücadele etmeni istiyor" dediği belirtildi. İcardi'nin de hocasına, "Burada mutluyum. Taraftarı seviyorum. Trabzonspor maçında eski İcardi'yi göreceksiniz. Gol atacağımın sözünü veriyorum" dediği öğrenildi. Trabzon'a İcardi'nin 5 maçta 4 golü var.



