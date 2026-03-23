Barış Alper Yılmaz’a Napoli ve Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi!
Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla transfer piyasasının gözdesi olmaya devam ediyor. Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin milli oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde aldığı tekliflere rağmen takımda kalmış ve performansıyla dikkat çekmeye devam etmişti. Başarılı oyuncuya yurt dışından ilgi sürüyor.
AVRUPA VE ORTA DOĞU'NUN RADARINDA
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem skor katkısıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin radarında olduğu belirtildi.
NAPOLI İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre İtalya Serie A temsilcisi Napoli ile birlikte Suudi Arabistan kulüplerinin Barış Alper'i yakından takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.